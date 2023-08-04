Боксера Осипова арестовали по делу о развращении несовершеннолетних

Российского боксtра Артура Осипова арестовали по делу о развращении несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Тамбовской области "По предварительной информации, Осипова задержали в рамках уголовного дела по ч.
Российского боксtра Артура Осипова арестовали по делу о развращении несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Тамбовской области "По предварительной информации, Осипова задержали в рамках уголовного дела по ч.
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