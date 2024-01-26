Почему санкции против России не работают

© РИА Новости Алексей Витвицкий Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ В экономической войне с Москвой Европе пришлось перейти в оборону, пишет Spiegel.
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