Не за что нам каяться

Александр Рожков

Чё то я не слыхал об исторической справке, которую озвучил Путин. А вот о том, что он извинялся перед поляками за Катынь, слыхал. И не только поляки не сидели сложа руки и десятилетиями вбивали в головы сограждан и всех соседей по планете, что русские, это звери, которые должны платить и каяться! Это же вбивали и наши родненькие СМИ. И этот польский фильм показывали на всех каналах. И я его смотрел и ужасался. Да и по России не мало таких лжепамятников понаставлено в память о репрессиях. И размеры репрессии увеличены до ужасающих размеров. И Солженицын, писавший о десятках миллионов убиенных, в чести до сих пор.