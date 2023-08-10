Закон и Порядок

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Не за что нам каяться

Не за что нам каяться

Историческая справка по польскому вопросу, которую недавно озвучил Президент Путин начинает обрастать реальными делами и это не может не радовать.

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Комментарии
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Александр Рожков
Чё то я не слыхал об исторической справке, которую озвучил Путин. А вот о том, что он извинялся перед поляками за Катынь, слыхал. И не только поляки не сидели сложа руки и десятилетиями вбивали в головы сограждан и всех соседей по планете, что русские, это звери, которые должны платить и каяться! Это же вбивали и наши родненькие СМИ. И этот польский фильм показывали на всех каналах. И я его смотрел и ужасался. Да и по России не мало таких лжепамятников понаставлено в память о репрессиях. И размеры репрессии увеличены до ужасающих размеров. И Солженицын, писавший о десятках миллионов убиенных, в чести до сих пор.
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