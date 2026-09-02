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Ученые выяснили, как меланома подавляет естественную защиту кожи

Ученые выяснили, как меланома подавляет естественную защиту кожи

Меланома формируется из расположенных в эпидермисе меланоцитов. По мере развития опухолевые клетки постоянно взаимодействуют с окружающей тканью, в том числе с кератиноцитами – наиболее распространенными клетками кожи.

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