Do Rzeczy: цель президента Зеленского в конфликте осталась неясной Журналисты польской газеты Do Rzeczy заявили, что не могут понять, чего хочет президент Украины Владимир Зеленский в ходе конфликта с Россией.
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