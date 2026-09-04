Еврокомиссия инвестирует 200 млн евро в Гренландию к 2027 году

Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение 200 млн евро в 2026-2027 годах для Гренландии. Средства направят на сырьевую отрасль, возобновляемую энергетику и государственное управление.
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