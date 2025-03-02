Мы запустили в Россию тех кто убивал нас 35 лет назад в Азии, теперь они убивают и насилуют нас, уже в России

Roman Resser

Если не можешь отличить геноцид от беспорядка, то не неси чушь. Беспорядки в девяностом году были и в Баку, и в Душанбе и в Вильнюсе. Беспорядке устраивались против власти. В некоторых республиканских беспорядках участвовали русские. Геноцид, в очень натянутом виде, был только в Азербайджане против армян. А что касается Душанбе, скажу тебе как офицер, который там в это время служил. От беспорядков там перешли к гражданской войне ... правительственные войска против объединенной таджикской оппозиции. Как коротко называли "вовчики" против "юрчиков". Русских в Душанбе было много. Но не видя будущего для своих детей, некоторые отправляли их в Россию. А если дети маленькие, то родители уезжали с ними. Стариков невозможно было уговорить на переезд. В Душанбе свободно говорили по-русски. И если где-то, какой-то ублюдок проявлял какую-то агрессию, это были единичные случаи. Однажды женщина (русская) попросила у нас помощи, так как подростки с ее улицы потребовали убраться в Россию, вынесли из дома телевизор. Вмешиваться нам запрещено в дела граждан, оставили ее у себя, но сообщили "куда надо" с подробностями произошедшего. Вечером все подростки стояли перед ней с извинениями. Я уехал из Таджикистана в конце 95 года, война уже близилась к концу. Русские там еще жили.