35 лет назад в республиках Средней Азии был развязан геноцид русского народа 12 февраля 2025 года исполнилось 35 лет со дня массовых беспорядков в Таджикистане, которые положили начало геноциду русского населения и жестоким гонениям на русских в республиках Средней Азии.
Мы запустили в Россию тех кто убивал нас 35 лет назад в Азии, теперь они убивают и насилуют нас, уже в России
Комментарии
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Roman Resser
Если не можешь отличить геноцид от беспорядка, то не неси чушь. Беспорядки в девяностом году были и в Баку, и в Душанбе и в Вильнюсе. Беспорядке устраивались против власти. В некоторых республиканских беспорядках участвовали русские. Геноцид, в очень натянутом виде, был только в Азербайджане против армян. А что касается Душанбе, скажу тебе как офицер, который там в это время служил. От беспорядков там перешли к гражданской войне ... правительственные войска против объединенной таджикской оппозиции. Как коротко называли "вовчики" против "юрчиков". Русских в Душанбе было много. Но не видя будущего для своих детей, некоторые отправляли их в Россию. А если дети маленькие, то родители уезжали с ними. Стариков невозможно было уговорить на переезд. В Душанбе свободно говорили по-русски. И если где-то, какой-то ублюдок проявлял какую-то агрессию, это были единичные случаи. Однажды женщина (русская) попросила у нас помощи, так как подростки с ее улицы потребовали убраться в Россию, вынесли из дома телевизор. Вмешиваться нам запрещено в дела граждан, оставили ее у себя, но сообщили "куда надо" с подробностями произошедшего. Вечером все подростки стояли перед ней с извинениями. Я уехал из Таджикистана в конце 95 года, война уже близилась к концу. Русские там еще жили.
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4 час.
Андрей Михайлов
выбор исключителен. но все одинаково и персонально ответственны за общую жизнь. когда сдохнут - вспомнят это где бы не жили, и какого бога не молили по жизни. это истина
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3 час.
Юрий Белов
*Нет тела - нет дела* - полицейская поговорка . А применительно к миграционной политике - *Нет мигросов - нет вопросов !* ПОВЫГОНЯТЬ ВСЕХ НАХ ! И вопросы отпадут сами собой !
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20 мин.
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