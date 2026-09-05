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Тульский «Арсенал» разгромно проиграл «Волге»

Тульский «Арсенал» разгромно проиграл «Волге»

Футболисты тульского «Арсенала» потерпели крупное поражение от «Волги» в 10-м туре Лиги PARI.Футболисты тульского «Арсенала» потерпели крупное поражение от «Волги» в 10-м туре Лиги PARI.

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