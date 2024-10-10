В Туле 9 октября поймали 412 "зайцев" в общественном транспорте

В Туле продолжают выявлять нарушителей в общественном транспорте. По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города, 9 октября в трамваях, автобусах и троллейбусах поймали 412 безбилетников.
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