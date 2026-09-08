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Мировое обозрение

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Климат, энергия, логистика: Почему мировые цены на продукты снова растут

Климат, энергия, логистика: Почему мировые цены на продукты снова растут

Мировые цены на продовольствие в августе поднялись до максимального уровня с конца 2022 года, однако пока остаются значительно ниже исторического пика.

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