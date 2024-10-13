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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ещенко о «Спартаке»: «Иногда случаются такие провалы, будто не играют друг за друга. Надеюсь, что объединятся» 

После 11 туров красно-белые занимают в Мир РПЛ 6-е место. – За чемпионство будут бороться три команды? – Нет.

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