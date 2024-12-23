«Герани» нанесли удары по воздушной базе под Киевом и по аэродрому Староконстантинов, “цунами” взрывов в Херсоне, какие удары по Украине были нанесены сегодня 23 декабря армией РФ Юлия СоколоваПока на фронте решается судьба Кураховского котла, вражеские цели в тылу громят «Герани» и «Гереры».