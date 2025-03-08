СМИ: Евгений Петросян срочно госпитализирован

Медики диагностировали у 79-летнего Петросяна желудочно-кишечное кровотечение.фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва» (архивное фото)Народный артист РСФСР Евгений Петросян попал в реанимацию в Москве, сообщает «База» со ссылкой на источники.
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