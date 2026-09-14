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Газета «Культура»

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На премию «Онегин» поступило 159 заявок от 19 театров

На премию «Онегин» поступило 159 заявок от 19 театров

На соискание ХI Национальной оперной премии «Онегин» поступило 159 заявок от 19 театров, из которых 117 — конкурсные, сообщили организаторы.

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