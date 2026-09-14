На премию «Онегин» поступило 159 заявок от 19 театров

На соискание ХI Национальной оперной премии «Онегин» поступило 159 заявок от 19 театров, из которых 117 — конкурсные, сообщили организаторы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Вышел трейлер сем...
- MO В Национальном це...
- В Гаване стартуют...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым