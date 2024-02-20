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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Векторы энергетики: на выставке «Россия» представили достижения отрасли

Векторы энергетики: на выставке «Россия» представили достижения отрасли

На международной выставке-форуме «Россия» 20 февраля 2024 года проводится День энергетики. На площадке представлена обширная программа – от форума национальных достижений отрасли, пленарной сессии «Лидерство и устойчивость российской энергетики» и интерактивных тематических лекций до необычных мастер-классов, энергетического квиза и автограф-сессии с участием известных спортсменов.

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