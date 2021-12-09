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Кто уйдёт на зимние каникулы в роли лидера? «Динамо» - «Зенит». Как это было

Кто уйдёт на зимние каникулы в роли лидера? «Динамо» - «Зенит». Как это было

РПЛ, 18-й тур. 12 декабря. Москва, «ВТБ-Арена». 14:00 Матч в воскресенье определит «зимнего чемпиона», и этот неофициальный титул конкуренты оспорят в очном споре.

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