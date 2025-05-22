Предатель: экс-«афганец» Сергей Красноперов дает интервью RT, а должен сесть за измену Родине

Наталия

Жалеть этого человека давать ему гражданство, от которого он так легко и просто отказался, также, как и от веры своих предков, это предательство памяти тех, кто погиб, выполняя воинский долг в Афгане, в Чечне и в СВО. Многие 18-летние мальчики за это умирали и в чеченских, и в афганской войнах. Гнилой человек, ищет, где лучше. Тем более, судя по всему, ярый приверженец радикального ислама, который проповедуют талибы.