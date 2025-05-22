Театр абсурда
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Театр абсурда

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Предатель: экс-«афганец» Сергей Красноперов дает интервью RT, а должен сесть за измену Родине

Предатель: экс-«афганец» Сергей Красноперов дает интервью RT, а должен сесть за измену Родине

БлокнотРУ Обласканный моджахедами советский дезертир, наживший в Афганистане шестерых детей, через сорок лет вернулся в Россию и был «облизан» государственным СМИ Российский государственный телеканал RT внезапно выступил с апологетикой предательства.

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Комментарии
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Наталия
Жалеть этого человека давать ему гражданство, от которого он так легко и просто отказался, также, как и от веры своих предков, это предательство памяти тех, кто погиб, выполняя воинский долг  в Афгане, в Чечне и в СВО. Многие 18-летние мальчики за это умирали и в чеченских, и в афганской войнах. Гнилой человек, ищет, где лучше. Тем более, судя по всему, ярый приверженец радикального ислама, который проповедуют талибы.
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7 час.
sergmann
Пиндосами давал интервью, сказал им, сбежал из части, потому что второй раз попался на воровстве имущества. А теперь дедовщину приплетает.
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7 час.
Александр Бабин
А чего ему статью подбирать-Измена родине.И что из того что был СССР Измена есть измена
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5 час.
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