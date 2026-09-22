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Рязанские новости

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Руководитель Рязанского исполкома «Единой России» оценила итоги выборов в Госдуму

Руководитель Рязанского исполкома «Единой России» оценила итоги выборов в Госдуму

21 сентября Избирательная комиссия Рязанской области на заседании утвердила результаты выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва.

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