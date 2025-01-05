Объясняю простым языком, почему отечественные авто стоят дороже иномарок из КНР, хотя по качеству им уступают

Оглавление Сравнение на примере: Changan Alsvin против Lada Granta Почему отечественные автомобили дороже? Что говорят эксперты? Показать ещё Вопрос цен на российские автомобили на фоне китайских аналогов вызывает не только интерес, но и недоумение.
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