Объясняю простым языком, почему отечественные авто стоят дороже иномарок из КНР, хотя по качеству им уступают

Оглавление Сравнение на примере: Changan Alsvin против Lada Granta Почему отечественные автомобили дороже? Что говорят эксперты? Показать ещё Вопрос цен на российские автомобили на фоне китайских аналогов вызывает не только интерес, но и недоумение.