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Объясняю простым языком, почему отечественные авто стоят дороже иномарок из КНР, хотя по качеству им уступают

Объясняю простым языком, почему отечественные авто стоят дороже иномарок из КНР, хотя по качеству им уступают

Оглавление Сравнение на примере: Changan Alsvin против Lada Granta Почему отечественные автомобили дороже? Что говорят эксперты? Показать ещё Вопрос цен на российские автомобили на фоне китайских аналогов вызывает не только интерес, но и недоумение.

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