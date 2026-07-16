Неймар после вылета с ЧМ-2026 утешился покупкой яхты за $23 млн

Нападающий сборной Бразилии Неймар (полное имя — Неймар да Силва Сантус Жуниор) после вылета с чемпионата мира и объявления о завершении карьеры сделал себе роскошный подарок — яхту за 23 миллиона долларов (около двух миллиардов рублей).