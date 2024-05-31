Глава «Жизньмарта» рассказал о фейковых отравившихся, желавших получить компенсацию в миллион рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая, ФедералПресс. Владелец «Жизньмарта» Иван Зайченко поделился, что в службу поддержки его компании поступило более 300 обращений отравившихся свердловчан, которые просили у него миллион в качестве компенсации.
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