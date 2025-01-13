Депутаты намерены запретить использовать в рекламе образ семьи, где меньше трёх детей

Семен Демин Для повышения рождаемости надо бы для начала снизить дикий рост цен, тарифов, налогов, штрафов, повысить реальные доходы россиян. Уконтрапупить торгашей, олигархов и чиновников. Но это только для начала, ибо это необходимая, но недостаточная мера.

Людмила Галяминских А сравнять ваши и наши зарплаты слабо ? Что -то депутаты на свои доходы не повышают в стране деторождаемость !