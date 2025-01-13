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Депутаты намерены запретить использовать в рекламе образ семьи, где меньше трёх детей

Депутаты намерены запретить использовать в рекламе образ семьи, где меньше трёх детей

Царьград Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press Таким образом парламентарии намерены повышать рождаемость и позитивный образ многодетной семьи.

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Комментарии
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Семен Демин
Для повышения рождаемости надо бы для начала снизить дикий рост цен, тарифов, налогов, штрафов, повысить реальные доходы россиян. Уконтрапупить торгашей, олигархов и чиновников. Но это только для начала, ибо это необходимая, но недостаточная мера.
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3 час.
Людмила Галяминских
А сравнять ваши и наши зарплаты слабо ? Что -то депутаты на свои доходы  не повышают в стране деторождаемость !
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2 час.
Добрый Кот
А бесплатные квартиры выдавать , где три и более детей они не хотят?
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25 мин.

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