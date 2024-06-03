Эксперт указал на риски мировой безопасности из-за ядерных испытаний США

Global look press/U.S. Navy/Keystone Press Agency Проверка боеготовности ядерных сил сдерживания, при которой США намерены запустить две межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) в начале июня, сохраняет за собой значительные риски эскалации региональных и мировых конфликтов.