Эксперт указал на риски мировой безопасности из-за ядерных испытаний США

Global look press/U.S. Navy/Keystone Press Agency Проверка боеготовности ядерных сил сдерживания, при которой США намерены запустить две межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) в начале июня, сохраняет за собой значительные риски эскалации региональных и мировых конфликтов.
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