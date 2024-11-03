Кручу-верчу: как голубцы стали ресторанным блюдом

В наши дни невозможно представить русскую кухню без голубцов. Может даже показаться, что так было испокон веков, но первое упоминание этого блюда встречается только в середине XIX века в «Поваренной книге русской опытной хозяйки» кулинара Екатерины Авдеевой, а по-настоящему народным оно становится лишь в прошлом столетии.