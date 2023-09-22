Гремучая смесь: как перуано-японская кухня покоряет мир

Никкей (nikkei) — это самоназвание японской диаспоры за рубежом. Но в последнее десятилетие под этим словом чаще понимают гастрономический стиль, в котором используются перуанские и японские ингредиенты, а также японские техники приготовления.
Никкей (nikkei) — это самоназвание японской диаспоры за рубежом. Но в последнее десятилетие под этим словом чаще понимают гастрономический стиль, в котором используются перуанские и японские ингредиенты, а также японские техники приготовления.
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