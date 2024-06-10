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Срочно! Армия России зашла в Новопокровку: ВСУ динамично «сливаются» со всего направления

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Противник очевидно «поплыл» здесь и к северу от Новоалександровки. - Он уже не способен держать фронт и медленно отходит в районе Новоселовки Первой, Новопокровки и Сокола, - сообщает журналист в телеграм-канале «Мир сегодня с Юрий Подоляка».

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