Михаил Криницкий: «Технологическая сингулярность — это просто момент, когда мы перестанем успевать за прогрессом самих нейросетей, перестанем их интерпретировать и контролировать!»

: Михаил, вы кто вообще такой? Нет, погодите, немного неправильно начал. Давайте так: как себя чувствует человек, который одновременно и физик, и океанолог, и немножечко математик? И можно ли вообще сказать «немножечко математик» о человеке, который машинным обучением занимается? : Ну конечно же, можно.