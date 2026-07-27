Селлерам Ozon повысят стоимость страховки от атак БПЛА

Маркетплейс Ozon уведомил клиентов о повышении тарифа полиса «Ингосстрах», который предусматривает защиту от нештатных ситуаций, включая атаку БПЛА, если она квалифицирована как диверсия или террористический акт.
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