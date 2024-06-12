В Тюменской области сотрудниками полиции задержана девушка, подозреваемая в выполнении роли курьера в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП»

В дежурную часть отдела полиции города Тобольска поступило два заявления от пенсионерок, которые пояснили, что передали денежные средства незнакомой девушке.
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