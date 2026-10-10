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Царьград

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В России введут вечный запрет на вейпы для родившихся после 2009 года

В России введут вечный запрет на вейпы для родившихся после 2009 года

В России рассматривают запрет на продажу вейпов, электронных сигарет и некоторых видов табака гражданам, родившимся в 2009 году и позже, — ограничение продолжит действовать для них даже после совершеннолетия.

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