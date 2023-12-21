Закон о запрете использования мобильных телефонов на уроках: экспертное мнение и реакция общества Елена ГалицкаяПрезидент РФ Владимир Путин подписал закон, ограничивающий использование мобильных телефонов в школьных классах.
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