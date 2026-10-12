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Владимирские новости

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Сбер проведёт в Москве конференцию «Страхование 2030»

Сбер проведёт в Москве конференцию «Страхование 2030»

На конференции обсудят влияние технологий, включая искусственный интеллект, на развитие страховой отрасли, а также потребности клиентов и роль страхования в финансовой опоре и здоровом долголетии.

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