Нейробиологи открыли двойной механизм восприятия времени, который может разделяться между различными областями мозга

Разные отделы коры головного мозга способны работать как синхронно, так и переключаться на независимый «таймер»Исследователи из Токийского института науки (Institute of Science Tokyo) выяснили, что мозг не использует единые «централизованные часы» для восприятия времени.
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