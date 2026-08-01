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Нейробиологи открыли двойной механизм восприятия времени, который может разделяться между различными областями мозга

Нейробиологи открыли двойной механизм восприятия времени, который может разделяться между различными областями мозга

Разные отделы коры головного мозга способны работать как синхронно, так и переключаться на независимый «таймер»Исследователи из Токийского института науки (Institute of Science Tokyo) выяснили, что мозг не использует единые «централизованные часы» для восприятия времени.

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