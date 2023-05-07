Рецензия на книгу: Александр Ситковецкий – «It’s a Long Story…». Рок в СССР

2023, «Бослен» Оценка: 8 из 10. Лидер групп «Високосное лето» и «Автограф» Александр Витальевич Ситковецкий, выходец из хорошей музыкальной семьи, вместо дневника вёл «Рабочий журнал» – обычную тетрадь, куда он записывал сухую информацию: расписание концертов, репетиций, короткие впечатления от них, никакой лирики, только факты.
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