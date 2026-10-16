Пользователи могут начать с бесплатной версии Сбер представил на конференции «ГигаКонф» единую версию среды разработки GigaIDE, которая теперь доступна не только корпоративным клиентам, но и индивидуальным разработчикам, студентам и небольшим командам.
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