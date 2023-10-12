Кфар-Аза: репортаж из израильского кибуца, где боевики ХАМАС устроили резню

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузерPlay video, "«Самая страшная катастрофа»: рассказы выживших и потерявших родственников в кибуцах", Продолжительность 4,53 О статье Автор, Джереми Боуэн Должность, Би-би-си, юг Израиля Это перевод репортажа нашего корреспондента, оригинал на английском языке можно прочесть здесь.