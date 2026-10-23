НОВАЯ ГУТА /Белоруссия/, 23 октября. /ТАСС/. Шесть семей воссоединяются в РФ, еще шесть - на Украине в результате гуманитарной акции омбудсменов двух стран, передает корреспондент ТАСС.
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