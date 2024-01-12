Писатель Сергей Лукьяненко поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Точки сбора подписей будут работать ежедневно до конца января Сообщается, что действующий президент РФ Владимир Владимирович Путин будет претендовать на пост президента РФ в выборах, которые пройдут в стране с 15 по 17 марта.
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