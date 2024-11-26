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Климатолог предупредил о последствиях глобального потепления

Климатолог предупредил о последствиях глобального потепления

Климатолог Арсений Юрганов заявил, что за последние сто лет средняя температура поверхности земли повысилась на 1,1 градуса Цельсия, что привело к таянию ледников, повышению уровня моря и изменению погодных условий.

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