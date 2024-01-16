В Татарстане больше нет обманутых дольщиков

В прошлом году в республике было введено почти 3,4 миллиона квадратных метров жилья.фото: Ольга Сапожникова/ГлагоL--> Завершение строительства в Казани двух долгостроев — подземных паркингов на улице Зур Урам на территории жилого комплекса «МЧС», позволило исключить республику из списка регионов с обманутыми дольщиками, передает корреспондент ГлагоL в Татарстане Ольга Сапожникова.
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