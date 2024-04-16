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Дзен Дневник

4 подписчика

Я — НЕОСТИЛИСТ: о профессии стилиста в новом мире

Я — НЕОСТИЛИСТ: о профессии стилиста в новом мире

Несколько дней назад я опубликовала материал на тему чем чревата покупка одежды по принципу "мне нравится" и получила вот такой комментарий Одна из подписчиц моего блога написала, что многие женщины хорошо одеты и это потому, что они выбирают одежду по принципу "мне нравится".

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