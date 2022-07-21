Юнармейцы центра «Патриот» представят Красноярский край на Всероссийском слете движения «Пост №1»

Юнармейцы Красноярского края ни первый год показывают отличные результаты – становились победителями прошлого Всероссийского слета активистов движения «Пост №1», состоявшегося в городах воинской славы Твери и Ржеве.
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