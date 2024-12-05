На праздничные развлечения пойдут миллионы из местных и спонсорских бюджетов — но оно того стоит

Новый год все ближе. Хотя рост цен на продукты питания не обнадеживает, праздник все же состоится. В столице Уральского региона у Национального дня другая концепция Россияне одновременно надеются и тревожатся по поводу 2025 года.
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