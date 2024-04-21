Сенатор США Джонсон: помощь Украине и Израилю крадет будущее американских детей

Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон раскритиковал палату представителей США за принятие законопроекта об иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню, поскольку таким образом Вашингтон тратит деньги, которых у него нет и крадет "будущее детей".