Сенатор США Джонсон: помощь Украине и Израилю крадет будущее американских детей

Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон раскритиковал палату представителей США за принятие законопроекта об иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню, поскольку таким образом Вашингтон тратит деньги, которых у него нет и крадет "будущее детей".
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