Основатель Pink Floyd назвал борьбу на Украине идеологическим конфликтом

Британский музыкант и основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью отметил, что на Украине происходит идеологическая борьба между нацизмом и демократией, в которую оказались втянуты невинные люди.
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