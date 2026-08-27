Эксперт Дубровина объяснила, почему универсальной нормы воды не существует

Потребность человека в воде зависит от веса, физической активности, климата, состояния здоровья и рациона, поэтому единой нормы для всех не существует, рассказала RuNews24 кандидат медицинских наук Екатерина Дубровина.
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