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Аргументы и Факты

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Эксперт Дубровина объяснила, почему универсальной нормы воды не существует

Эксперт Дубровина объяснила, почему универсальной нормы воды не существует

Потребность человека в воде зависит от веса, физической активности, климата, состояния здоровья и рациона, поэтому единой нормы для всех не существует, рассказала RuNews24 кандидат медицинских наук Екатерина Дубровина.

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