Суд в Москве на 1,5 месяца арестовал бизнес‑тренера Аяза Шабутдинова

РИАМО - 4 ноя. Столичный суд в субботу арестовал блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова на месяц и 13 суток по делу о 8 случаях мошенничества, которые были совершены организованной группой в особо крупном размере, сообщает Mash.
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