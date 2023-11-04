Суд в Москве на 1,5 месяца арестовал бизнес‑тренера Аяза Шабутдинова

РИАМО - 4 ноя. Столичный суд в субботу арестовал блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова на месяц и 13 суток по делу о 8 случаях мошенничества, которые были совершены организованной группой в особо крупном размере, сообщает Mash.