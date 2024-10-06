Стармер призвал «вернуться к политическим, а не военным решениям» по Ливану

Руководитель правительства Великобритании Кир Стармер, говоря о ситуации в Ливане, призвал «вернуться к политическим, а не военным решениям» по данной ближневосточной стране и выполнению резолюции Совета Безопасности ООН, в которой обозначены меры по разведению противоборствующих сторон.