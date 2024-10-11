Зачем НАТО нужна Украина в виде огрызка Автор: Дмитрий Родионов Западные олигархи бросились спасать скупленные в неньке земли Украина может быть принята в НАТО без утраченных территорий, в таком случае гарантии безопасности будут распространяться только на подконтрольные Киеву территории, заявил Financial Times ушедший в отставку генсек альянса Йенс Столтенберг.
«Шматок незалежности»
Комментарии
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ЮБ
Юрий Барабаш
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1 д.
ВВ
Владимир Витковский
... а возможно ли существование наты без матрасии??????? Ответ- нет матрасии- нет наты...
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1 д.
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