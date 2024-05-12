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ТЦ и рынки не будут работать 13 мая в обстрелянном ВСУ районе Белгорода

ТЦ и рынки не будут работать 13 мая в обстрелянном ВСУ районе Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что торговые центры и рынки не будут работать в понедельник, 13 мая, в обстрелянном Вооруженными силами Украины (ВСУ) районе Белгорода Харьковская гора.

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